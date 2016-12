Έρευνα για αντιμετώπιση χρόνιων παθήσεων στους ηλικιωμένους

Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης του Πανεπιστημίου Κύπρου αναζητά Κύπριους εθελοντές, ηλικίας 60 ετών και άνω, με γνωστική εξασθένηση ή/και αισθητηριακή ανεπάρκεια και τους φροντιστές τους.Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης (ΚΕΝ) του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών Υγείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, διεξάγει έρευνα στo πλαίσιο πανευρωπαϊκής προσπάθειας με στόχο την αντιμετώπιση χρόνιων παθήσεων στους ηλικιωμένους, όπως άνοια, απώλεια ακοής και όρασης.Το ΚΕΝ, που είναι εταίρος στο Πρόγραμμα “SENSECog” – “Ears, Eyes and Mind: The ‘SENSE-Cog Project’ to improve mental well-being for elderly Europeans with sensory impairment “ προσκαλεί τα άτομα της τρίτης ηλικίας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην έρευνα. Το ερευνητικό πρόγραμμα εξετάζει τις επιπτώσεις που προκαλούνται από το συνδυασμό συχνών διαταραχών, όπως άνοια, απώλεια ακοής και διαταραχές όρασης στους ευρωπαίους πολίτες.Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτηματολόγια και να συμμετέχουν σε συνεντεύξεις, καθώς επίσης και σε τεστ γνωστικής αξιολόγησης, ακοής και όρασης. Στη συνέχεια, αν πληρούν τα κριτήρια της έρευνας θα έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν την όραση ή και την ακοή τους με την προσθήκη κατάλληλου ακουστικού ή/και γυαλιών οράσεως. Από τους φροντιστές θα χρειαστεί η συμπλήρωση ερωτηματολογίων και η συμμετοχή τους σε συνεντεύξεις. Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης αναζητά Κύπριους εθελοντές ηλικίας 60 ετών και άνω με γνωστική εξασθένηση ή/και αισθητηριακή ανεπάρκεια και τους φροντιστές τους.Η ερευνητική ομάδα του προγράμματος Sense-Cog αποτελείται από έμπειρους ερευνητές με υπεύθυνες την Καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου (Πανεπιστήμιο Κύπρου) και την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χρυσούλα Θώδη (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο) και παράλληλα εργοδοτεί σειρά νέων ερευνητών. Η ομάδα συνεργάζεται στενά με πολυθεματική ομάδα επαγγελματικών υγείας (ψυχίατρους, νευρολόγους, λογοπαθολόγους, ψυχολόγους, εργοθεραπευτές, ακουολόγους, ωτορινολαρυγγολόγους, οφθαλμίατρους και οπτομέτρες). Όλες οι αξιολογήσεις και παρεμβάσεις που αφορούν το πρόγραμμα διεξάγονται δωρεάν και χωρίς κόστος προς τους συμμετέχοντες.Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει λάβει έγκριση από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου. Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22 89 4437 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sensecog@ucy.ac.cy.Ιστοσελίδα Προγράμματος: www.sense-cog.eu.