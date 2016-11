Νέες μονάδες φροντίδας για Αλτσχάιμερ

Πέντε με επτά ιατρεία μνήμης και ισάριθμα κέντρα ημέρας για ασθενείς με Αλτσχάιμερ σε περιοχές της επικράτειας που δεν υπάρχουν, καθώς και δύο μονάδες ανακουφιστικής φροντίδας για ασθενείς τελικού σταδίου, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στην Πελοπόννησο, σκοπεύει να δημιουργήσει το υπουργείο Υγείας, με χρήματα του ΕΣΠΑ, τα οποία θα διαχειριστούν οι περιφέρειες, δηλώνει στο Πρακτορείο Fm και στην εκπομπή 104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ, η καθηγήτρια Νευρολογίας του ΑΠΘ, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αλτσχάιμερ, και μέλος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την 'Ανoια , Μάγδα Τσολάκη.Η κυρία Τσολάκη αναφέρεται στις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την φαρμακευτική αντιμετώπιση της νόσου, δίνοντας έμφαση σε ένα μονοκλωνικό αντίσωμα που πρόκειται να παρουσιαστεί τον επόμενο μήνα στο συνέδριο «Clinical Trials in Alzheimer's Disease» που θα γίνει στις ΗΠΑ.Μιλάει ακόμη για την κλινική μελέτη που βρίσκεται σε εξέλιξη σε 17 ασθενείς, σχετικά με τις επιδράσεις συγκεκριμένου ελαιόλαδου το οποίο έχει βραβευθεί για την πλούσια περιεκτικότητα του σε αντιοξειδωτικές ουσίες. Η καθηγήτρια του ΑΠΘ προαναγγέλλει επίσης κλινική μελέτη για το ελληνικό τσάι του βουνού.Η θεραπεία των φαρμάκων που ήδη κυκλοφορούν είναι συμπτωματική όπως μας λέει η κ. Τσολάκη και στόχος των επιστημόνων είναι να μπορέσουν να αναχαιτίσουν τη νόσο στα πολύ πρώιμα στάδια.« Tα φάρμακα τα οποία έχουμε στα χέρια μας, δηλαδή τη δονεπεζίλη τη ριβαστιγμίνη την γκαλανταμίνη και την μεμαντίνη είναι φάρμακα τα οποία έχουν δοκιμαστεί και έχουν αποτελέσματα στα συμπτώματα των ασθενών που έχουν ήπια, μέτρια, ή και σοβαρή άνοια. Τώρα τον τελευταίο καιρό έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε κι ένα φάρμακο το οποίο έδειξε αποτελεσματικότητα και στην ήπια νοητική διαταραχή που είναι προστάδιο της άνοιας τύπου Αλτσχάιμερ ή άλλων ανοιών. Αυτό το φάρμακο περιέχει φωσφολιπίδια, σύμπλεγμα των βιταμινών B, βιταμίνη C, και D , χολίνη, ουριδίνη και ωμέγα τρία λιπαρά. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα στο άμεσο μέλλον, ελπίζω τον επόμενο χρόνο να έχουμε στα χέρια μας ένα μονοκλωνικό αντίσωμα , το οποίο δοκιμάζεται και η μελέτη κλείνει αυτές τις μέρες και θα έχουμε αποτελέσματα , στο συνέδριο «Clinical Trials in Alzheimer's Disease» που θα γίνει αρχές Δεκεμβρίου στις ΗΠΑ. Αυτό το μονοκλωνικό αντίσωμα έδειξε και στην κλινική εικόνα και στο PET(Positron Emission Tomography) ότι έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα στους ασθενείς που βρίσκονται σε πολύ πολύ πρώιμα στάδια. Kι ευελπιστούμε βάσει αυτών των αποτελεσμάτων οι ασθενείς μας να μένουν σε αυτά τα πρώιμα στάδια. Στην ήπια άνοια το 70% του εγκεφάλου έχει ήδη καταστραφεί. Ως εκ τούτου στα μεσαία και προχωρημένα στάδια είναι δύσκολο να βρεθεί φάρμακο το οποίο θα τους βοηθήσει, εφόσον πλέον η ζημιά είναι μη αναστρέψιμη».«Τελειώσαμε μία μικρή προκαταρτική μελέτη με τον κρόκο Κοζάνης, πάνω στην ήπια νοητική διαταραχή, η οποία έδειξε εξαιρετικά αποτελέσματα και δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο στο Journal of Alzheimer's Disease, αναφέρει η κα Τσολάκη. «Περιμένουμε χρηματοδότηση για να κάνουμε την μελέτη και σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών και σε όλα τα στάδια της νόσου. Επίσης έχουμε ξεκινήσει μία μελέτη , με ένα λάδι το οποίο έχει βραβευθεί για την μεγάλη περιεκτικότητα του σε αντιοξειδωτικές ουσίες. Η μελέτη γίνεται σε 17 συνανθρώπους μας με ήπια νοητική διαταραχή και θα κρατήσει δύο χρόνια. Και πολύ σύντομα αρχίζουμε μία κλινική δοκιμή με το ελληνικό τσάι του βουνού, το οποίο τελικά φαίνεται ότι έχει κάποια αποτελέσματα. Έχει δημοσιευθεί μία μελέτη από Γερμανούς τον Απρίλιο του 2016, και αυτή στο Journal of Alzheimer's Disease, η οποία όμως δεν ήταν σε ασθενείς αλλά σε ποντίκια. Εμείς θα κάνουμε μία προσπάθεια σε ασθενείς . Κι αυτό που θέλουμε τελικά να δούμε είναι αν το λάδι και το τσάι όπως και ο κρόκος έχουν καλά αποτελέσματα, έτσι ώστε να σταθεροποιούν τους ασθενείς στα προκλινικά στάδια, δηλαδή στα πολύ ήπια στάδια, για να μην εξελίσσονται σε νόσο αλτσχάιμερ».Σύμφωνα με την κα Τσολάκη το υπουργείο Υγείας πρόκειται να προχωρήσει στη δημιουργία ιατρείων μνήμης και κέντρων ημέρας σε περιοχές της επικράτειας που δεν υπάρχουν. «Η απόφαση του υπουργείου Υγείας είναι τελική, για 5 με 7 ιατρεία μνήμης σε όλη την επικράτεια, σε πόλεις που δεν υπάρχουν ιατρεία μνήμης στα νοσοκομεία, κι επίσης για 5-7 κέντρα ημέρας σε πόλεις πάλι που δεν υπάρχουν ιατρεία μνήμης ή κέντρα ημέρας, με χρήματα του ΕΣΠΑ, τα οποία όμως θα διαχειριστούν οι περιφέρειες».Όσον αφορά τις μονάδες ανακουφιστικής φροντίδας για ασθενείς τελικού σταδίου η κυρία Τσολάκη στις 30 Ιουλίου είχε αναφέρει στα 104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ότι «Το υπουργείο Υγείας, ανακοίνωσε στο Εθνικό Παρατηρητήριο για την 'Ανοια στις 28 Ιουνίου, ότι έχει την πρόθεση σε συνεργασία με τις 13 περιφέρειες της χώρας, να ιδρύσει με χρήματα του ΕΣΠΑ, μονάδες ανακουφιστικής φροντίδας, μια σε κάθε περιφέρεια». Ωστόσο τώρα φαίνεται πως τα δεδομένα άλλαξαν ως προς τον αριθμό των μονάδων, σύμφωνα με τα όσα δηλώνει η κα Τσολάκη 4 μήνες μετά: «Η τελική απόφαση την οποία εγώ ξέρω, είναι ότι θα γίνουν δύο μονάδες ανακουφιστικής φροντίδας, μία στην περιφέρεια Μακεδονίας και μία στην Πελοπόννησο».