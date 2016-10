Άσκηση χρειάζονται και οι ηλικιωμένοι

Η άσκηση με βάρη και άλλες μορφές ενδυνάμωσης μπορούν να προσφέρουν οφέλη σε ανθρώπους 65 ετών και άνω, δηλώνουν ειδικοί.Το U.S. Centers for Disease Control and Prevention αναφέρει τα παρακάτω δυνητικά οφέλη των ασκήσεων ενδυνάμωσης στους ηλικιωμένους.Καλύτερη ρύθμιση χρόνιων νόσων, περιλαμβανομένων του διαβήτη.Βελτιωμένη ισορροπία.Καλύτερη ρύθμιση του πόνου και της δυσκαμψίας στην αρθρίτιδα.Ισχυρότερα οστά και μειωμένος κίνδυνος οστεοπόρωσης.Διατήρηση πιο υγιεινού βάρους.Βελτιωμένη καρδιαγγειακή υγεία.Καλύτερη ποιότητα ύπνου.Πηγές: U.S. Centers for Disease Control and Prevention