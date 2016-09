Η βιταμίνη C προστατεύει από τον καταρράκτη

Οι άνθρωποι που καταναλώνουν καθημερινά φρούτα και λαχανικά πλούσια σε βιταμίνη C μπορεί να προστατεύουν τα μάτια τους από τον καταρράκτη, αναφέρουν βρετανοί επιστήμονες.Μάλιστα η προστασία από το θόλωμα του φακού του ματιού ισχύει ανεξάρτητα από την τυχόν γενετική προδιάθεσή τους για την ανάπτυξή του, γράφουν στην επιθεώρηση «Ophthalmology».Πολύ καλές πηγές βιταμίνης C είναι, μεταξύ άλλων, τα πορτοκάλια και τα άλλα εσπεριδοειδή, οι κόκκινες και οι πράσινες πιπεριές, οι φράουλες, το μπρόκολο, τα σκουροπράσινα φυλλώδη λαχανικά, τα πεπόνια και η παπάγια.Ο καταρράκτης είναι η πιο συνηθισμένη οφθαλμολογική διαταραχή λόγω ηλικίας. Υπολογίζεται ότι η συχνότητά του αυξάνεται κατ’ αναλογίαν με την ηλικία και κυμαίνεται από 2,9% στις ηλικίες 43-54 ετών έως 40% στις ηλικίες άνω των 75 ετών.Η νέα μελέτη, που πραγματοποιήθηκε σε 324 ζεύγη διδύμων ηλικίας περίπου 60 ετών κατά την έναρξή της, έδειξε πως ο καταρράκτης οφείλεται σε ποσοστό 65% σε παραμέτρους του τρόπου ζωής (λ.χ. κακή διατροφή, κάπνισμα) και μόνο κατά 35% στην κληρονομικότητα.Έτσι, οι εθελοντές που καθημερινά έτρωγαν τουλάχιστον δύο μερίδες φρούτων και λαχανικών πλούσιων σε βιταμίνη C είχαν κατά 20% λιγότερες πιθανότητες να τον εκδηλώσουν, σε σύγκριση με όσους ακολουθούσαν μια δυτικού τύπου διατροφή, φτωχή σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά.Καθώς μεγάλωναν οι εθελοντές, όμως, αυξανόταν και η προστασία και έτσι μία δεκαετία αργότερα όσοι τρέφονταν υγιεινά διέτρεχαν κατά 33% μικρότερο κίνδυνο καταρράκτη.Ωστόσο τα οφέλη αυτά παρατηρήθηκαν μόνο στους εθελοντές που καθημερινά έτρωγαν τουλάχιστον δύο μερίδες φρούτων και λαχανικών, και όχι σε όσους έπαιρναν διατροφικά συμπληρώματα.Το εύρημα αυτό πιθανώς υποδηλώνει ότι «ναι μεν η βιταμίνη C είναι σημαντική, αλλά προφανώς δρα συνεργικά με τα υπόλοιπα συστατικά των φρούτων και των λαχανικών για να προστατεύσει τον οφθαλμικό φακό», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής δρ Κρις Χάμμοντ, καθηγητής Οφθαλμολογίας στο King’s College του Λονδίνου (KCL).